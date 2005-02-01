Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 065
Tina vertraut Bianca an, dass sie nicht Judiths Trauzeugin werden kann, weil sie weiß, dass Bianca und Oliver sich lieben. Unterdessen vergisst Alexander seine Brieftasche in Marens Wohnung. Katy, die Maren einen unerwarteten Besuch abstattet, findet ein Foto von Alexander und Ariane in der Brieftasche und nimmt es heimlich mit. Sie malt eine Zielscheibe auf Arianes und einen Schnurrbart auf Alexanders Gesicht und steckt das Foto dann in Marens Kalender. Unterdessen legt Alexander Pascal therapeutische Hilfe wegen seiner Missverständnisse mit Katy und Maren ans Herz. Pascal redet sich heraus, indem er auf seine unglückliche Kindheit verweist.
