Bianca - Wege zum Glück

Folge 066

TelenovelaStaffel 5Folge 6vom 02.02.2005
Folge 6: Folge 066

43 Min.Folge vom 02.02.2005Ab 6

Bianca erklärt Judith, dass sie nicht ihre Trauzeugin werden möchte. Judith ist enttäuscht und beteuert Bianca immer wieder, wie gerne sie sie auf ihrer Hochzeit an ihrer Seite hätte. Bianca lässt sich schließlich erweichen. An der Ruine erklärt sie Oliver, sie werde Judiths Angebot annehmen ihre Trauzeugin zu werden. Oliver reagiert schockiert. Heiko schickt Bianca einen Blumenstrauß mit der Botschaft "Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling". Oliver, der nicht weiß, wer Bianca die Blumen geschickt hat, wird eifersüchtig. Unterdessen gelingt es Heiko, eine wertvolle Standuhr der Wellinghoffs zu reparieren, die Sven und Denise aus Versehen beschädigt haben.

