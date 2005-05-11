Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 132
43 Min.Folge vom 11.05.2005Ab 6
Katy und Pascal sind sich sicher, dass sie Bianca in der Hand haben. Sie bemerken nicht, dass sie mit Oliver zusammenarbeitet. Sofia reagiert zornig, als sie sieht, dass Denise das Armband trägt, das Heiko ursprünglich ihr schenken wollte. Judith und Oliver sind schockiert, als sie erfahren, dass Ariane vor Jahren ein Verhältnis mit Matthias hatte.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick