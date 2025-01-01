Biarritz - Mord am Meer
Folge 2: Episode 2
57 Min.Ab 12
Ihr jugendlicher Leichtsinn brachte Audrey 2003 dazu, sich in ein Netz aus Lügen zu verstricken, nachdem sie und ihr Freund einen folgenschweren Einbruch begangen hatten. Als Anwältin der Familie von Maialen muss sie sich diesen Lügen nun Jahre später stellen - insbesondere als sie auf den Ermittler Joseph trifft, der damals in der Aufklärung des Itsas-Falls involviert war und mit Audrey eine Affäre einging ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick