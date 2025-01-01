Zum Inhalt springenBarrierefrei
Biarritz - Mord am Meer

Episode 2

SAT.1Staffel 1Folge 2
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Biarritz - Mord am Meer

Folge 2: Episode 2

57 Min.Ab 12

Ihr jugendlicher Leichtsinn brachte Audrey 2003 dazu, sich in ein Netz aus Lügen zu verstricken, nachdem sie und ihr Freund einen folgenschweren Einbruch begangen hatten. Als Anwältin der Familie von Maialen muss sie sich diesen Lügen nun Jahre später stellen - insbesondere als sie auf den Ermittler Joseph trifft, der damals in der Aufklärung des Itsas-Falls involviert war und mit Audrey eine Affäre einging ...

Biarritz - Mord am Meer
SAT.1
Biarritz - Mord am Meer

Biarritz - Mord am Meer

Alle 1 Staffeln und Folgen