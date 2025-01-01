Zum Inhalt springenBarrierefrei
Biarritz - Mord am Meer

Episode 3

SAT.1Staffel 1Folge 3
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Biarritz - Mord am Meer

Folge 3: Episode 3

51 Min.Ab 12

Die Ermittlungen im Mordfall von Maialen zeigen, dass sich die 16-Jährige offenbar mit dem älteren Mann Guillaume Conan traf, den sie gemeinsam mit ihrem Freund in eine Falle locken und bestehlen wollte. Als eine DNA-Untersuchung Conan entlastet, nehmen die Beamten Maialens mysteriösen Freund genauer unter die Lupe. Unterdessen wird in einem Fernsehinterview der Familie des Opfers Audreys Verbindung zu Itsas enthüllt - mit verheerenden Folgen.

