Biarritz - Mord am Meer
Folge 5: Episode 5
53 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Audrey ist im Begriff, ihre Familie aufgrund ihres Lügengeflechts zu verlieren - insbesondere als ihr Mann Jean in Biarritz auftaucht und hinter die Maske seiner Frau blickt. Und auch das Wiedersehen mit ihren Eltern nach 16 Jahren Funkstille läuft anders als geplant. Unterdessen begibt sich Ana auf gefährliches Terrain, als sie mit allen Mitteln versucht, den Mord an ihrer besten Freundin Maialen aufzuklären ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick