Big Brother - Knossi Edition
Folge 2: Zusammenfassung Tag 2
35 Min.
Auch an Tag 2 wird es im Container nicht langweilig. Während Container-Chefin Nova zum weihnachtlichen Backen aufruft, bekommen Fritz und Affe sich in die Haare. Eine wilde Wrestling-Nummer lässt die Bewohner staunen. Aber auch für Emotionen ist Platz in Knossis Big Brother Haus. Joey Kelly erzählt von seiner Kindheit, die nicht immer leicht war. Und auf Knossi wartet eine ganz besondere Überraschung – seine Partnerin Lia zieht in den Container ein. Bevor die letzte Nacht im Container anbricht, wird es ernst – die Creator nominieren sich gegenseitig. Wer soll die Big Brother Knossi Edition NICHT gewinnen? Die Emotionen kochen hoch.
