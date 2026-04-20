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Brooklyn Nine-Nine

Wir fangen Verbrecher und sehen gut dabei aus

NBCUniversalStaffel 1Folge 1vom 20.04.2026
Wir fangen Verbrecher und sehen gut dabei aus

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 1: Wir fangen Verbrecher und sehen gut dabei aus

22 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6

Als neuer Polizeichef will Captain Holt das 99. Revier ganz nach vorne bringen. Dass dafür nun die Einhaltung von Vorschriften gefordert wird, stellt vor allem für den begabten, aber albernen Detective Jake Peralta ein Problem dar. Während er versucht, die Fälle weiterhin auf seine Art zu lösen, steht sein Kollege Boyle vor der Herausforderung, die taffe Rosa um ein Date zu bitten.

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