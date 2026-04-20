Wir müssen über Ottawa redenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 20: Wir müssen über Ottawa reden
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Charles gesteht, dass er nach seiner Hochzeit seinen Job als Detective aufgeben wird. Sein frisch ernannter Trauzeuge Jake will das nicht so schnell hinnehmen. Beim Versuch, seinen Freund von dieser Entscheidung abzuhalten, merkt er jedoch, dass das Problem viel tiefer liegt. Währenddessen kämpfen auf dem Revier Terry, Gina und Amy gemeinsam mit den Tücken ihrer Diät.
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