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Brooklyn Nine-Nine

Desaster garantiert

NBCUniversalStaffel 1Folge 10vom 20.04.2026
Desaster garantiert

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 10: Desaster garantiert

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Amy gibt ein Thanksgiving-Dinner für das Team, auf das Jake absolut keine Lust hat. Umso gelegener kommt es dem Detective, dass auf dem Revier Geld gestohlen wurde und er und Captain Holt die Ermittlungen aufnehmen müssen. In der Zwischenzeit stellt der Rest des Teams fest, dass Amys Essen ungenießbar ist. Nun ist guter Rat teuer ...

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