Das waren noch echte KerleJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 8: Das waren noch echte Kerle
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
wie sJimmy Brogan, ein Krimiautor aus den 70ern, möchte eine Reportage über die Entwicklung der Polizeiarbeit schreiben und recherchiert deshalb auf dem 99. Revier. Jake will ihm als langjähriger Fan beweisen, dass er aus dem gleichen Holz geschnitzt isteine Idole damals. Damit treibt er es jedoch zu weit und bringt den Ruf des Captains in Gefahr. Zur gleichen Zeit wollen Terry und Charles Rosa dabei helfen, selbstbewusster vor Gericht aufzutreten.
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