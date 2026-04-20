Brooklyn Nine-Nine
Folge 16: Boom Boom
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Lange Zeit haben es Jake und Boyle verdrängt, jetzt holt sie die Realität ein: Die beiden sind Teil von NutriBoom. Hinnehmen wollen die zwei Detectives das nicht, aber bei der Firma auszusteigen, stellt sich als eine wahre Herausforderung raus. Auf dem Revier hat auch Amy zu kämpfen, denn als neuer Sergeant darf sie ihren ersten Kurs unterrichten.
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