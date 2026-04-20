Zwei Truthähne, gut gefülltJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 7: Zwei Truthähne, gut gefüllt
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Amy und Jake sitzen wie auf heißen Kohlen, als sie ihre beiden Familien zum gemeinsamen Thanksgiving zusammenrufen. Ihre Bedenken scheinen berechtigt, denn trotz aller Mühe der beiden ist die Stimmung im Haus ziemlich angespannt? Auf dem Revier versucht Captain Holt währenddessen herauszufinden, was mit seinem Kuchen geschehen ist.
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