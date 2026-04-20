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Brooklyn Nine-Nine

Ein Gürtel an Halloween

NBCUniversalStaffel 5Folge 4vom 20.04.2026
Ein Gürtel an Halloween

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 4: Ein Gürtel an Halloween

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Es ist Halloween und auf dem 99. Revier sind Jake, Amy und Captain Holt bereit für ihren alljährlichen Wettkampf. Sie haben die Rechnung aber ohne die anderen Detectives gemacht, denn auch sie wollen in diesem Jahr zeigen, dass sie den Kummerbund mit dem Titel "Phänomenalster Mensch/Genie" verdienen.

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