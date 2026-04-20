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Brooklyn Nine-Nine

In den Hintern getreten

NBCUniversalStaffel 5Folge 3vom 20.04.2026
In den Hintern getreten

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 3: In den Hintern getreten

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Nach den langen Wochen in der Haft ist Jake froh, endlich wieder seiner Arbeit auf dem 99. Revier nachgehen zu können. Dort erwartet ihn jedoch eine unangenehme Überraschung: Der Detective muss erst einen Eignungstest bestehen, um wieder im Außendienst tätig sein zu dürfen. Auch für Rosa ist die Rückkehr zum Alltag nicht einfach. Sie erwischt ihren Freund Adrian dabei, wie er sich heimlich mit einer anderen Frau trifft.

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