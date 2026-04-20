In den Hintern getretenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 3: In den Hintern getreten
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Nach den langen Wochen in der Haft ist Jake froh, endlich wieder seiner Arbeit auf dem 99. Revier nachgehen zu können. Dort erwartet ihn jedoch eine unangenehme Überraschung: Der Detective muss erst einen Eignungstest bestehen, um wieder im Außendienst tätig sein zu dürfen. Auch für Rosa ist die Rückkehr zum Alltag nicht einfach. Sie erwischt ihren Freund Adrian dabei, wie er sich heimlich mit einer anderen Frau trifft.
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