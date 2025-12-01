Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BTK - Im Kopf von Dennis Rader

Die Kindheit

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 12.12.2025
Die Kindheit

Die KindheitJetzt kostenlos streamen

BTK - Im Kopf von Dennis Rader

Folge 2: Die Kindheit

41 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 16

Bereits in seiner Kindheit findet Dennis Rader Gefallen an Fesselspielen, Folterfantasien erregen ihn. Die Psychologin Dr. Katherine Ramsland glaubt nach ausgiebiger Korrespondenz zu wissen, wie der BTK-Killer tickt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BTK - Im Kopf von Dennis Rader
Kabel Eins Doku
BTK - Im Kopf von Dennis Rader

BTK - Im Kopf von Dennis Rader

Alle 1 Staffeln und Folgen