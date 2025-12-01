BTK - Im Kopf von Dennis Rader
Folge 2: Die Kindheit
41 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 16
Bereits in seiner Kindheit findet Dennis Rader Gefallen an Fesselspielen, Folterfantasien erregen ihn. Die Psychologin Dr. Katherine Ramsland glaubt nach ausgiebiger Korrespondenz zu wissen, wie der BTK-Killer tickt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
BTK - Im Kopf von Dennis Rader
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren