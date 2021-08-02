Oliver, Andrea, Marco versus Christine, Stephan, LauraJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 02.08.2021: Oliver, Andrea, Marco versus Christine, Stephan, Laura
43 Min.Folge vom 02.08.2021Ab 6
Jede Sekunde zählt: In "Buchstaben Battle" spielen zwei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und zwei Prominenten, gegeneinander. In vier abwechslungsreichen Vorrunden mit vertrauten Rätselklassikern versuchen beide Teams, innerhalb kürzester Zeit, die richtigen Lösungsworte zu finden, um Extra-Zeit für das Finale zu erspielen. Im finalen "Buchstaben Battle" treten die Kandidaten dann ohne die Hilfe ihrer prominenten Teamkollegen um bis zu 10.000 Euro gegeneinander an.