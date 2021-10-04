Zum Inhalt springenBarrierefrei
Buchstaben Battle

Timon, Elif, Chris versus Franziska, Uwe, Enie

SAT.1Folge vom 04.10.2021
Timon, Elif, Chris versus Franziska, Uwe, Enie

Folge vom 04.10.2021: Timon, Elif, Chris versus Franziska, Uwe, Enie

43 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Timon Krause, Christian Wackert, Franziska Knuppe und Enie van de Meiklokjes) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

