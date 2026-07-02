Castle
Folge 18: Tanz mit dem Tod
42 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Kurz vor dem Halbfinale der TV-Tanzshow "A Night of Dance" wird eine der Kandidatinnen ermordet: das Society-Girl Odette Morton. Sie war die Favoritin des Wettbewerbs - musste sie deshalb sterben? Doch dann sagt ein Zeuge aus, dass Odette in der Woche vor ihrem Tod ungewöhnlich nervös gewesen sein soll. Außerdem traf sie sich mit einem zwielichtigen Mann. Holte sie ihr altes Leben ein? Bis vor einem halben Jahr verkehrte die junge Frau im Drogenmilieu.
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Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH
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