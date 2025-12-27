Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

47 Sekunden

Kabel EinsStaffel 4Folge 19vom 27.12.2025
47 Sekunden

47 SekundenJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 19: 47 Sekunden

42 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Bei einer Protestkundgebung gegen die Wall Street explodiert eine Bombe. Fünf Menschen werden dabei getötet, viele weitere verletzt. Während Ermittler des FBI und der Heimatschutzbehörde mit dem Fall betraut werden, darf das Team um Beckett und Castle nur Zeugen befragen. Es stellt sich heraus, dass die Bombe 47 Sekunden vor der Detonation platziert worden sein muss. Castle, Beckett und Captain Gates wollen den Täter mithilfe der GPS-Daten aller Handys am Tatort finden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen