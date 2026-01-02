Castle
Folge 22: Zombies
41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Castle erträgt die unterkühlte Stimmung zwischen ihm und Beckett nicht länger: Er beschließt, dass der neue Fall der letzte sein wird, in dem sie beide gemeinsam ermitteln. Ein Devisenhändler wurde ermordet. Der Verdächtige, den die beiden zuerst aufsuchen, behauptet, dass er und das Opfer von einem Zombie gebissen wurden. Ein Überwachungsvideo scheint die Behauptung zu belegen - Castle ist begeistert, während Beckett verzweifelt nach rationalen Erklärungen sucht.
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
