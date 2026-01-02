Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Zombies

Kabel EinsStaffel 4Folge 22vom 02.01.2026
Zombies

Castle

Folge 22: Zombies

41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Castle erträgt die unterkühlte Stimmung zwischen ihm und Beckett nicht länger: Er beschließt, dass der neue Fall der letzte sein wird, in dem sie beide gemeinsam ermitteln. Ein Devisenhändler wurde ermordet. Der Verdächtige, den die beiden zuerst aufsuchen, behauptet, dass er und das Opfer von einem Zombie gebissen wurden. Ein Überwachungsvideo scheint die Behauptung zu belegen - Castle ist begeistert, während Beckett verzweifelt nach rationalen Erklärungen sucht.

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

