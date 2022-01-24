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Kabel EinsStaffel 7Folge 18vom 24.01.2022
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Folge 18: Aus nächster Nähe

41 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12

Der Politiker Alex Lopez braucht Personenschutz auf einer Charity-Veranstaltung. Ryan übernimmt den Job zusammen mit seinem Schwager. Als Lopez jedoch angeschossen und Carolyn Decker tödlich getroffen wird, fällt der Verdacht plötzlich auf Ryans Schwager, der in illegale Geschäfte verstrickt ist ...

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