Castle
Folge 20: Schläfer
42 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Castle hat einen wiederkehrenden Traum, in dem ihm ein Mann erscheint. Kurze Zeit später wird dieser tot aufgefunden. Schließlich deutet alles darauf hin, dass die CIA Castle benutzt hat, um an Informationen über einen geplanten Anschlag zu gelangen. Zwar konnte dieser verhindert werden, doch es sind noch weitere Fragen ungeklärt.
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Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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