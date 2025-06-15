Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tödliche Träume

42 Min.Ab 12

Whitaker Berman ist Traumforscher. Mit einer speziellen Technik kann er sich in die Träume von Menschen einklinken und sie manipulieren. So rächt er sich an Frauen, die ihn abgewiesen haben: Er tötet sie in ihren Träumen, worauf sie auch im realen Leben sterben. Sein nächstes Opfer ist Prue. Zwar kann sie ihn zunächst unter Aufbietung all ihrer Kräfte abwehren, doch dann wird sie nach einem Autounfall bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert. Berman sieht seine Chance gekommen ...

