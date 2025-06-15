Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Zurück in die Vergangenheit

sixxStaffel 1Folge 17
Zurück in die Vergangenheit

Zurück in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 17: Zurück in die Vergangenheit

43 Min.Ab 12

Prue, Piper und Phoebe können nichts gegen den bösen Hexer Nicholas ausrichten. Ihre Mutter hatte ihn vor 24 Jahren unfreiwillig gegen Hexenkräfte immun gemacht. Nun verlangt er von den Schwestern die Übergabe ihrer magischen Kräfte. Als Nicholas versucht, sie zu töten, lesen sie verzweifelt im "Buch der Schatten" - und dabei treffen sie in der Vergangenheit auf ihre Großmutter Penny ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen