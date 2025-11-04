Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 3: Die Formwandler
43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Drei Formwandler haben es auf das Buch der Schatten abgesehen. In der Gestalt von Nachbarn versuchen sie, das Buch aus dem Haus der drei Schwestern zu stehlen - vergeblich, denn es kann nur von den Hexen berührt werden. Plötzlich taucht nach langer Zeit auch Victor, der Vater der Schwestern, wieder auf. Während sich Phoebe freut, reagiert Prue misstrauisch. Sie vermutet, dass ihr Vater auf der Seite des Bösen steht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick