Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Die Formwandler

sixxStaffel 1Folge 3vom 04.11.2025
Die Formwandler

Die FormwandlerJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 3: Die Formwandler

43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Drei Formwandler haben es auf das Buch der Schatten abgesehen. In der Gestalt von Nachbarn versuchen sie, das Buch aus dem Haus der drei Schwestern zu stehlen - vergeblich, denn es kann nur von den Hexen berührt werden. Plötzlich taucht nach langer Zeit auch Victor, der Vater der Schwestern, wieder auf. Während sich Phoebe freut, reagiert Prue misstrauisch. Sie vermutet, dass ihr Vater auf der Seite des Bösen steht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen