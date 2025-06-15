Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

Wenn das Böse erwacht

sixxStaffel 1Folge 18
Wenn das Böse erwacht

Wenn das Böse erwacht

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 18: Wenn das Böse erwacht

43 Min.Ab 12

Brendan befindet sich in einer schwierigen Situation: Er soll in wenigen Tagen zum Priester geweiht werden - wogegen seine zwei Halbbrüder etwas haben. Die beiden bösen Hexer versuchen, die negativen Kräfte in ihm zu wecken, und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Ihr Ziel: Sie wollen ihre Kräfte mit den seinen vereinen. Zusammen würden sie über eine ungeheure Macht verfügen und unbesiegbar werden ...

