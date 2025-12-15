Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 6: Höllenhochzeit
43 Min.Ab 12
Allison und Elliot wollen heiraten, Piper kümmert sich um das Hochzeitsessen. Dabei kommt sie merkwürdigen Geschehnissen auf die Spur: Eine fremde Frau namens Jade D'Mon taucht auf und lässt Allison hinauswerfen. Allison ist fassungslos und will noch einmal mit ihrem Bräutigam reden, doch dieser liegt nur teilnahmslos im Bett. Niemand ahnt, dass Jade die Göttin Hekate ist. Sie hat mit Elliots Mutter vor Jahren einen Pakt geschlossen ...
