Ich sehe was, was du nicht siehst
Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 10: Ich sehe was, was du nicht siehst
42 Min.Ab 12
Die Seherin bietet den Hexen Informationen über die Avatare. Im Gegenzug möchte sie ein Mensch werden. Leo fürchtet, dass die Wahrheit über seine Existenz als Avatar ans Licht gerät und beichtet sein Geheimnis. Die Schwestern bleiben misstrauisch, ob die Avatare wirklich gute Ziele verfolgen. Der Plan der Avatare, eine Welt ohne Gut und Böse zu schaffen, versetzt die Unterwelt in Panik. Sie lassen den Mächtigsten aller Dämonen aus seinem Kerker, um die Avatare zu zerstören ...
