Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 20: Mein Freund, der Dämon
41 Min.Ab 12
Paige, Piper und Phoebe finden heraus, dass Baby Wyatt von einem Dämon heimgesucht wird. Vicus will sein Vertrauen gewinnen, um ihn zum Bösen zu bekehren. Piper versucht, mit Hilfe eines Zaubers die Sprache des kleinen Wyatt zu entschlüsseln und holt dadurch den 25-jährigen Wyatt aus der Zukunft herbei. Als Vicus den kleinen Wyatt mit einem Zauber belegt, hat das sofort Auswirkungen auf ihn als Erwachsenen. Mit den Kräften des Bösen ausgestattet, entführt er den kleinen Wyatt ...
