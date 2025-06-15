Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 2: Nackte Tatsachen
41 Min.Ab 12
Nach Gideons Tod regiert das Chaos auf der Zauberschule. Als ein Schüler die Frauenrechtlerin Lady Godiva aus dem Mittelalter in die Schule zaubert, kommt unbemerkt der böse Lord Dyson mit in die Gegenwart. Er will Lady Godiva töten. Doch wenn ihm das gelingt, wird die Geschichte verändert, und Frauen werden keine Rechte mehr haben. Indes protestiert Phoebe, inspiriert von Lady Godiva, für die Rechte der Frauen, indem sie nackt auf einem Pferd durch die Stadt reitet ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick