Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 18: Die Büchse der Pandora
42 Min.Ab 12
Als die Schwestern versuchen, die Büchse der Pandora zurückzugewinnen, kommt ihnen die Dämonin Katya zuvor. Sie beabsichtigt, die magische Schatulle zu öffnen, was fatale Folgen für die Menschheit hätte. In einem Rennen gegen die Zeit machen sich Phoebe und Piper auf die Suche nach Hope - denn nur sie, die Wächterin, ist in der Lage, das Böse aufzuhalten. Leo muss indes zu Hause auf Wyatt und Chris aufpassen, ein Job, der ihm nicht sonderlich liegt ...
