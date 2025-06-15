Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Macht oder Leben

sixxStaffel 7Folge 22
Macht oder Leben

Macht oder LebenJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 22: Macht oder Leben

41 Min.Ab 12

Mit dem Buch der Schatten in seiner Gewalt, beraubt Zankou die Schwestern ihrer Kräfte, indem er einen Zauber anwendet. Damit ist er jetzt in der Lage, die Pläne der Schwestern vorauszusehen und zu vereiteln. Piper, Phoebe und Paige sehen damit nur noch eine Möglichkeit, Zankou zu stoppen: Sie müssen sich selbst opfern. Indes vertraut Agent Keyes seinen Verdacht über die Kräfte der Halliwells Inspector Sheridan an, der sich nun persönlich davon überzeugen will ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen