Check Check
Folge 4: Das Fest
25 Min.
Wie jedes Jahr organisiert die Crew ein Fest am Flughafen. Als Sabine ausfällt, soll Jan die Leitung bis zu ihrer Rückkehr übernehmen. Dass die Eisbahn absagt, die Hüpfburg zusagt und Harald sowieso gegen alles ist, macht Jan das Leben zur Hölle. Zudem soll Udo wie jedes Jahr am Festabend singen, was bei seiner fortschreitenden Demenz jedoch eine echte Herausforderung darstellt.
