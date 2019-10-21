Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Check Check

Die Plage

JoynStaffel 1Folge 2vom 21.10.2019
Die Plage

Die PlageJetzt kostenlos streamen

Check Check

Folge 2: Die Plage

24 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 6

Jan hat sich entschieden, in Simmering zu bleiben, um seinen Vater Udo fortan zu betreuen und den Job am Flughafen anzunehmen. Als das Rollfeld von einer Kaninchen-Plage heimgesucht wird, beschließt Harald, den Tieren den Garaus zu machen. Während sich Harald, Ingrid und Ertu - begleitet vom Kampffrettchen Gonzo - auf die Jagd machen, muss sich Jan nicht nur die aufdringliche Samira vom Leib halten, sondern auch seine aufgebrachten Investoren in Berlin besänftigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Check Check
Joyn
Check Check

Check Check

Alle 3 Staffeln und Folgen