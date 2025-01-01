Check Check
Folge 10: Anders begabt
24 Min.
Udo ist Auslöser einer Massenkarambolage. Da er nicht im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte ist, hat er keine Versicherung. Jan bittet Sabine um Hilfe, doch die hat ganz andere Sorgen: Um Fördergelder zu bekommen, hat sie zwei behinderte Angestellte erfunden, und jetzt steht eine Prüfung der Arbeitsbedingungen an. Jan und Harald stellen sich kurzerhand als Behinderte zur Verfügung.
