Staffel 4Folge 10
43 Min.Ab 12

Ein unheilbar krebskranker Sträfling wünscht sich, in Freiheit zu sterben und bietet für seine Entlassung Informationen, die helfen können, den Mord an Polizist Sean Cooper von 1968 aufzuklären. Die neuen Angaben stellen den Draufgänger Cooper in ein anderes Licht. Anscheinend war er in Zeiten der Schmiergeldaffären zwischen Verbrechern und Polizisten korrupter und bestechlicher, als man annahm. Wurde ihm das schließlich zum Verhängnis?

Warner
