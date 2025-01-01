Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Barbara

Staffel 4Folge 16
Barbara

BarbaraJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 16: Barbara

43 Min.Ab 12

Barbara Lakey ist adoptiert. Nach dem Tod ihrer Pflegemutter findet sie heraus, dass ihre leibliche Mutter nach ihrer Geburt ermordet wurde. Doch warum werden wichtige Details in den damaligen Ermittlungsakten nicht erwähnt? Welche Rolle spielte zum Beispiel das von Nonnen geleitete Heim, in dem ihre Mutter sie zur Welt brachte? Und wie groß muss der Druck auf sie als unverheiratete junge Frau gewesen sein, die den Normen der rigiden Gesellschaft der 60er nicht entsprach?

