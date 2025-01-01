Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Schlüssel

WarnerStaffel 4Folge 7
42 Min.Ab 12

1979 wurde Libby Bradley erstochen in einem Waldstück aufgefunden. Detective Jeffries versprach ihrer Tochter Helena, den Mörder zu finden, doch er konnte bis 2006 sein Versprechen nicht einlösen. Da wird einige hundert Meter vom Tatort entfernt Libbys Jacke gefunden, darin ein Autoschlüssel. Libby aber konnte gar nicht Auto fahren. Die Ermittlungen führen zurück in das Ende der Hippie-Ära ...

