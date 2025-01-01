Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 18: Der Ein-Dollar-Traum
43 Min.Ab 12
Am Grunde eines Sees werden die Überreste von Marlene Bradford gefunden. 1999 ist sie plötzlich spurlos verschwunden. Seitdem gelten ihre beiden Töchter als Waisen. Marlene wurde offensichtlich erschossen. Die Spur des Täters führt in ein mittelloses, verkommenes Amerika, in dem Menschen ohne jedes soziale Netz in der Gosse landen. Armut, Verzweiflung und geplatzte Träume enden in einem erbitterten Kampf ums Überleben, meist auch gegeneinander. So werden aus Opfern oft Täter.
