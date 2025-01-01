Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Der Ein-Dollar-Traum

Staffel 4Folge 18
Der Ein-Dollar-Traum

Der Ein-Dollar-TraumJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 18: Der Ein-Dollar-Traum

43 Min.Ab 12

Am Grunde eines Sees werden die Überreste von Marlene Bradford gefunden. 1999 ist sie plötzlich spurlos verschwunden. Seitdem gelten ihre beiden Töchter als Waisen. Marlene wurde offensichtlich erschossen. Die Spur des Täters führt in ein mittelloses, verkommenes Amerika, in dem Menschen ohne jedes soziale Netz in der Gosse landen. Armut, Verzweiflung und geplatzte Träume enden in einem erbitterten Kampf ums Überleben, meist auch gegeneinander. So werden aus Opfern oft Täter.

