Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Schwestern

WarnerStaffel 7Folge 22
Schwestern

SchwesternJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 22: Schwestern

44 Min.Ab 12

Das Team rollt einen Fall aus dem Jahr 1993 neu auf. Damals fand eine 15-Jährige den Tod und hinterließ eine trauernde Mutter, die auch 17 Jahre später noch auf Gerechtigkeit hofft ... Lilly Rush und Scotty Valens haben mit persönlichen Problemen zu kämpfen: Christina, Rushs drogenabhängige Schwester, wurde brutal entführt. Rush und Valens machen sich auf die Suche ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen