Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 22: Schwestern
44 Min.Ab 12
Das Team rollt einen Fall aus dem Jahr 1993 neu auf. Damals fand eine 15-Jährige den Tod und hinterließ eine trauernde Mutter, die auch 17 Jahre später noch auf Gerechtigkeit hofft ... Lilly Rush und Scotty Valens haben mit persönlichen Problemen zu kämpfen: Christina, Rushs drogenabhängige Schwester, wurde brutal entführt. Rush und Valens machen sich auf die Suche ...
