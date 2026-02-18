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Dachboden Revue

Was wäre wenn..?

Talk? Now!Staffel 1Folge 121vom 18.02.2026
Was wäre wenn..?

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Dachboden Revue

Folge 121: Was wäre wenn..?

56 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Dachboden Revue: 30 Fragen, die alles verändern In dieser explosiven Folge der Dachboden Revue lassen Maurice und Mitch alle Hüllen fallen und stellen sich dem ultimativen „Was wäre wenn?“-Check. Von skurrilen Gedankenspielen bis hin zu hochgradig intimen Geständnissen und extrem spicy Deep-Talk – hier bleibt keine Frage unbeantwortet und kein Geheimnis sicher.

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