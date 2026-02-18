Männer, Bier und Pferdeschwänze!Jetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 115: Männer, Bier und Pferdeschwänze!
60 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Macht euch bereit für einen wilden Ritt durch die Galaxie und den ganz normalen Wahnsinn direkt vor der Haustür.Was euch in dieser Episode erwartet: Artemis 2 & Deep Space: Wir checken die Fakten zur nächsten Mond-Mission. Fliegen wir bald alle in den Urlaub ins All oder bleibt das ein elitärer Club? Wahlkampf-Wahnsinn: Politische Aktionen unter der Lupe – zwischen strategischem Kalkül und totalem Cringe. Ostern mal anders: Warum wir Eier suchen und welche Bräuche eigentlich völlig lost sind. Skurrile Alltags-Fails: Humorvolle Anekdoten und Beobachtungen, die jeder kennt, aber niemand so pointiert ausspricht wie wir.
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