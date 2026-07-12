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Dachboden Revue

Talk? Now!Staffel 1Folge 129vom 12.07.2026
Bombe, Evakuierung, reale Zombieapokalypse

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Dachboden Revue

Folge 129: Bombe, Evakuierung, reale Zombieapokalypse

59 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

"Bombenalarm in Köln-Nippes: Das Dachboden-Studio wird evakuiert! Großalarm im Veedel! In unmittelbarer Nähe unseres geliebten Dachboden-Studios wurde eine 500 kg schwere Weltkriegsbombe gefunden und erfolgreich entschärft. In dieser Folge von Dachboden Revue nehmen Mitch und Maurice dich hautnah mit in das Chaos der plötzlichen Evakuierung. Wie läuft so ein Ausnahmezustand ab, wenn plötzlich die Sirenen heulen, Straßenzüge abgeriegelt werden und man fluchtartig die eigenen vier Wände verlassen muss? Zwischen Absperrbändern, verlassenen Straßen und geisterhafter Stille fühlte sich die ganze Szenerie plötzlich an wie eine reale Zombieapokalypse. Warum die Stimmung in Köln-Nippes kurzzeitig komplett gekippt ist, welche absurden Beobachtungen wir auf der Flucht gemacht haben und wie wir die stundenlose Wartezeit überstanden haben, hörst du ab sofort in Folge 129. Schnapp dir deine Kaltgetränke, mach es dir gemütlich und hör rein in unsere bisher explosivste Episode!"

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