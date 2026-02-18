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Dachboden Revue

Unsere Beziehung in 5 Jahren!

Talk? Now!Staffel 1Folge 116vom 18.02.2026
Unsere Beziehung in 5 Jahren!

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Dachboden Revue

Folge 116: Unsere Beziehung in 5 Jahren!

65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Wo sehen wir unsere Beziehung in fünf Jahren? Eine so einfache Frage, doch die Antwort ist gar nicht so leicht! Was wir zum Thema Beziehungs-Vision zu sagen haben, hörst du in der neuen Podcast-Folge der Dachboden Revue. Außerdem sprechen wir über einen mörderischen Albtraum von Maurice und warum Mitch und Maurice beim Thema ‚Zeit‘ oft auseinanderliegen.

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