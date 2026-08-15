Nackt im FitnessstudioJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 134: Nackt im Fitnessstudio
Willkommen zurück auf dem Dachboden! In Folge 134 der Dachboden Revue holen euch Mitch Gajda und Maurice Gajda wie gewohnt ungefiltert, ehrlich und mit jeder Menge Humor ab. Wenn ihr wissen wollt, warum ein frühmorgendlicher Polizeieinsatz in Mitchs Fitnessstudio für absolute Schnappatmung gesorgt hat und welcher spärlich bekleidete Typ dabei im Mittelpunkt stand, seid ihr hier genau richtig. Diese Woche wird es wild, skurril und emotional: Der nackte Chaos-Morgen: Was ist bitte im Gym passiert, als die Polizei angerückt ist und ein ziemlich freizügiger Besucher für Aufregung gesorgt hat? Die Story müsst ihr hören. Der Sonnenfinsternis-Wahnsinn: Warum alle wegen der angeblichen Sonnenfinsternis komplett durchgedreht sind und wie absurd der Hype im Netz eigentlich war. Maurice bei Sam Dylans Nightfever: Maurice packt aus und erzählt, wie es wirklich hinter den Kulissen war und warum das Publikum vor Ort gefühlt strenger war als jede Jury. Der Nackt der Woche: Ein herrlich enttäuschender Moment, den die beiden natürlich gnadenlos auseinandernehmen. Wann habt ihr das letzte Mal geweint?: Wird emotional, wird tiefgründig – die Jungs packen aus und verraten, wann bei ihnen zuletzt die Tränen geflossen sind. Schnappt euch eure Kopfhörer, lehnt euch zurück und feiert mit uns eine neue Runde Chaos. Jetzt reinhören, Abo da lassen und direkt in den Kommentaren verraten: Wann habt ihr das letzte Mal geweint?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick