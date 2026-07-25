Auf die lange Folter gespanntJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 131: Auf die lange Folter gespannt
In der neuen Episode der Dachboden Revue widmen sich die Hosts Maurice und Mitch einer ganz besonderen Leidenschaft: ihrer großen Liebe zu Snack- und Getränkeautomaten. Was früher spontane Begeisterung war, wird für Mitch nun zum täglichen Highlight, da sein Arbeitsplatz seit Neuestem mit einem eigenen Automaten ausgestattet ist und diese kulinarische Vorliebe perfekt bedient. Für extra Spannung sorgt ein ganz besonderes Mitbringsel: Mitch hat für Maurice eine geheimnisvolle „Mystery Box“ aus einem Automaten besorgt, die die beiden vor laufendem Mikrofon gemeinsam auspacken – der unerwartete Inhalt sorgt dabei bei beiden für völlige Sprachlosigkeit und beste Unterhaltung. Zum krönenden Abschluss teilen sie zudem die wilde und hochgradig bizarre Geschichte eines Mannes, der auf spektakuläre Weise von einem Dixi-Klo verschluckt wurde.
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