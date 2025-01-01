Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Moderator Jörg Pilawa sucht die schlausten Köpfe Deutschlands. Die 100 Kandidat*innen der Show kämpfen sich bis zur finalen Frage vor, die nur 1% der Deutschen beantworten konnte.
Jeden Donnerstag rauchen bei "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" die Köpfe. Seit 2023 treten in jeder Folge 100 Kandidat:innen gegeneinander an, um eine Reihe von Fragen zu beantworten, die nicht auf klassischem Allgemeinwissen basieren. Stattdessen sind logisches Denken, Mustererkennung und "Um-die-Ecke-Denken" gefragt.
Die Schwierigkeit der insgesamt 19 Fragen steigt von Runde zu Runde. Während die erste Frage in vorab erfolgten Umfragen noch von 90 Prozent aller Beteiligten korrekt beantwortet werden konnte, wussten nur 1 Prozent der Umfrage-Teilnehmer:innen die richtige Antwort auf die finale Frage. Wer die in der Show beantworten kann, gehört somit zu den schlausten ein Prozent.
In jeder Folge sind zwei Prominente im Studio zu Gast, die außerhalb der Wertung mitspielen und sich dabei mit dem Moderator Jörg Pilawa austauschen.
Die Zuschauer:innen haben die Möglichkeit, über die Joyn-App live mitzuspielen. Dabei können sie nicht nur ihr eigenes Denkvermögen testen, sondern auch bei jeder Folge bis zu 500 Euro gewinnen.
Vom 3. Oktober 2024 bis 3. April 2025 wurden die Folgen der dritten Staffel von "Das 1% Quiz" immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt. Parallel dazu waren die Episoden auch im Livestream auf Joyn verfügbar. Solltest du eine Folge verpasst haben, kannst du sie jederzeit kostenlos in der Joyn-Mediathek nachholen.
Alle Folgen von "Das 1% Quiz" kostenlos im Stream auf Joyn
Alle Folgen von "Das 1% Quiz" kannst du nicht nur in SAT.1, sondern auch auf Joyn im kostenlosen Stream sehen. Dort findest du eine Übersicht aller Episoden der drei bisher erschienenen Staffeln. Ein echtes Fest für Knobelfans.
Der Moderator von "Das 1% Quiz": Das musst du über Jörg Pilawa wissen
Jörg Pilawa gehört seit Jahren zu den bekanntesten TV-Moderatoren Deutschlands und ist dank reichlich Quiz-Erfahrung die richtige Wahl für die Gehirnsport-Show. In "Das 1%-Quiz - Wie clever ist Deutschland?" führt er 100 Kandidat:innen durch knifflige Denkaufgaben, bei denen Köpfchen und Logik mehr zählen als reines Wissen. Charmant, souverän und immer mit einem Augenzwinkern: Jörg Pilawa schafft es, selbst die schwierigsten Fragen unterhaltsam und spannend zu präsentieren.
Schwer, schwerer, ultraschwer: Solche Aufgaben erwarten dich in "Das 1% Quiz"
Beim "1% Quiz" geht’s nicht um Faktenwissen, sondern um echte Denksport-Aufgaben: mathematische Rätsel, Logik-Fragen und Aufgaben mit kulturellem oder sprachlichem Bezug bringen selbst erfahrene Quiz-Fans ins Grübeln.
Diese Art von Fragen - ob mathematisch, logisch oder kulturell - sorgen dafür, dass "Das 1% Quiz" ein echtes Denk-Fitnessprogramm ist. Nur die allerklügsten Köpfe kommen dabei an die Spitze, was der Sendung ihren besonderen Reiz verleiht.