Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge 1: Zurück am Start mit einem Sommer-Spezial der besonderen Art!
91 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6
Im Sommer-Spezial stellt Jörg Pilawa 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Henning Baum und Ralf Moeller wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
