Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge 6: Das große Weihnachts-Spezial
105 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 6
Wirft Jörg Pilawa sich in einem Weihnachtspullover in Schale? Kommt der Weihnachtsmann selbst vorbei? Werden die prominenten Rategäste, die "No Angels" Nadja und Sandy, ein Weihnachtsständchen trällern? Feststeht, dass Jörg Pilawa auch diesmal den Scharfsinn seiner Gäste testet. Von Rechenaufgaben über Wortspiele bis hin zu optischen Täuschungen. Wer beantwortet alle Fragen korrekt und sichert sich 100.000 Euro? Wer gehört zu den schlauesten 1 % Deutschlands?
